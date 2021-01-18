رئيس البرلمان : إحالة تقارير الوزراء إلى اللجان المختصة لدراستها

كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، عن إحالة تقارير الوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة للاستماع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن سرعة الاستجابة تعبر عن بادرة طيبة فى العلاقة بين المجلس والحكومة خلال الأيام القادمة.

رئيس البرلمان : سنعمل مع كافة السلطات والقطاعات لتنفيذ رؤية الرئيس السيسي 2030 الطموحة

وأكد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن كافة السلطات والقطاعات ستعمل معا من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 الطموحة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية والتطوير لمصر الحديثة.

وقال رئيس البرلمان ،إن بيان الحكومة يعكس الرؤية الطموحة لمصر 2030 وهي الرؤية التي وجه بها الرئيس السيسي الحكومة وهي محل الاهتمام لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يمثل حجر الزاوية لتعاون كافة السلطات والقطاعات وعلى رأسها السلطات التشريعية والتنفيذية من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي حريص دائما على الاستجابة لنبض المواطنين وهو الذي يؤكده بتواجده المستمر بين أبنائه العاملين في جميع مواقع العمل التي حققت ومازالت تحقق وستحقق النمو في كل ربوع مصر، مؤكدا أن المجلس سيكون مساندا وداعما لهذه المشروعات وهذا التوجه من قبل القيادة السياسية للحكومة.

وأوضح أن المجلس سيكون مشجعا للإيجابيات ومصححا للسلبيات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن العزيز، موضحا أن بيان رئيس مجلس الوزراء بيان عام عن انجازات جميع الوزارات وسيحضر رئيس الوزراء بعد دراسة كافة البيانات ومناقشتها في جلسات قادمة مع المجلس.

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة والحضور أمام المجلس، رغم أن الإخطار للحضور تم إرساله بالأمس فقط.

ووضع جبالي الأعضاء في صورة جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس، والتى تستمر لنهاية الأسبوع الجارى.

يشار إلى موافقة خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وقال المستشار جبالى، إن اللجنة العامة ناقشت خلال اجتماعها موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.

وسيواصل المجلس، الاستماع للوزراء خلال الجلسات العامة المقبلة، حيث يستمع خلال جلسته الثلاثاء، لبيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزير الدولة للإعلام في ذات الشأن.

كما يعقد المجلس جلسة عامة الأربعاء، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولى، فيما ستكون الجلسة العامة يوم الخميس للاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن الأمر ذاته.