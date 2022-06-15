رئيس الاقتصادية بقناة السويس: تجميع السيارات بزيادة نسب المكون المحلي لتصل إلى 60% خلال السنوات المقبلة (فيديو)

أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أنه تم التعاقد على إنتاج السيارات بمنتج ياباني أوروبي، موضحاً أنه تم التعاقد على إنشاء محطة تداول السيارات مع تحالف فرنسي ياباني ، في ميناء شرق بورسعيد.

و قال زكي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه سيتم تجميع السيارات بزيادة نسب المكون المحلي لتصل إلى 50٪ و 60٪ خلال السنوات المقبلة.

و أضاف زكي أن ميناء شرق بورسعيد يتمتع بمزايا كثيرة كالحوافز والامتيازات للمستثمرين، موضحا أن مصر لديها القدرة في ميناء شرق بورسعيد لتوطين صناعة السيارات.

و تابع زكي أنه يتم العمل على إنتاج 75 ألف سيارة بكل مصنع للسيارات، ليكون المستهدف 150 ألف سيارة سنويًا، مشيراً إلي أنه تم إنشاء 18 كيلو من الأرصفة الجديدة في ميناء السخنة وهو ما يمكن من استيعاب كافة المحطات، كما سيتم إنشاء خط إنتاج سيارات كهرباء وسيارات عادية”.

و قال زكي أنه سيتم إنشاء عربات الخطين الثاني والثالث للمترو بشرق بورسعيد بعد الاتفاق مع الشركات العالمية، وسيتم إنتاج أول سيارة خلال عام من إنشاء مركز التصنيع.

و أوضح ان قناة السويس لها قيمة مضافة من خلال الموانئ والمناطق اللوجيستية، مؤكداً أن الجانب الروسي أكد أهمية وجود منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد.