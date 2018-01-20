رئيس الاستثمار العقاري: الخدمات الترفيهية أساس تنمية المجتمعات

المال خاص:أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شركة أركان للتطوير العقاري, أن توفير الخدمات التجارية والإدارية الترفيهية والثقافية الأساس الاقتصادى لتنمية مدن المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة والجارى إنشاؤها باعتبارها

المال خاص:

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شركة أركان للتطوير العقاري, أن توفير الخدمات التجارية والإدارية الترفيهية والثقافية الأساس الاقتصادى لتنمية مدن المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة والجارى إنشاؤها باعتبارها سبيل جذب الكتل السكانية والعمرانية إليها.

واستشهد بدر الدين بنموذج مدينة الشيخ زايد والتى شهدت طفرة فى معدلات النمو وجذب الكتل السكانية، وكذلك أسعار الأراضى والوحدات السكنية عقب إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الكبرى والمميزة بها.

ولفت إلى أن العام الماضى فقط شهد ارتفاع الكثافة السكانية بمدينة الشيخ زايد بمعدل 5 أضعاف الكثافة فى السنوات الماضية، نتيجة افتتاح عدد من المشروعات الكبرى والتى تسهم بدورها فى إحياء المدينة وتلبية احتياجات السكان وتحفيز مالكى الوحدات على سرعة إشغالها.

وأوضح أن شركة أركان على سبيل المثال نفذت مشروعات خدمية تجارية وإدارية وناديا فى مدينة الشيخ زايد واستطاعت تلك المشروعات الإسهام فى تحقيق طفرة فى المدينة، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تنامى الإيجارات فى مدينة الشيخ زايد، خاصة للمبانى التجارية والادارية.

وأشار إلى أن المشروعات التجارية تسدد ضريبة مباشرة للدولة سنويا تعادل قيمة الاراضى المقام عليها المشروعات وقت شراؤها كما تسهم فى توظيف الالاف من الايادى العاملة ورفع معدلات الاشغال بالمدن الجديدة بما يتطلب ضرورة حرص الدولة على تحفيز الاستثمارات بذلك القطاع.

وشدد على أهمية اهتمام الشركات المنفذة للمشروعات الخدمية بتحسين خدمة مابعد البيع للحفاظ على تحقيق عوائد متزايدة بتلك المشروعات واسهامها فى رفع القيمة المضافة وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.