رئيس «الاحتياطى الفيدرالى» السابق يفوز بجائزة نوبل فى الاقتصاد مع آخرين

قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) السابق بن برنانكي ودوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2022 “لبحوثهم المتعلقة بالبنوك والأزمات المالية”، بحسب وكالة رويترز.

وقال جون هاسلر عضو لجنة جائزة نوبل للاقتصاد “أظهر بن برنانكي في ورقة بحثية من عام 1983، من خلال التحليل الإحصائي والمصادر التاريخية، أن تدفق العملاء على السحب من حساباتهم البنكية أدى إلى إخفاقات للبنوك، وأن هذه هي الآلية التي حولت الركود العادي نسبيا إلى ركود في الثلاثينيات كان الأشد في العالم، وإلى أزمة حادة شهدناها في التاريخ الحديث”.

وفاز في السابق بهذه الجائزة شخصيات بارزة مثل بول كروجمان وميلتون فريدمان.

وغالبية الفائزين السابقين بالجائزة كانوا من الولايات المتحدة. وفاز بالجائزة امرأتان فقط هما إلينور أوستروم في عام 2009 وإستير دوفلو في عام 2019.

وجائزة الاقتصاد ليست واحدة من جوائز نوبل الأصلية الخمس التي تأسست عام 1895 بموجب وصية من مخترع الديناميت ألفريد نوبل.

فقد أسس البنك المركزي السويدي هذه الجائزة التي مُنحت أول مرة في عام 1969.