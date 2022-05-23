رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي يتوقع تغير أولويات المستهلكين وتراجع الاتجاه إلى الترفيه



توقع سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تغير أولويات المستهلكين مشيرا إلى إن الاتجاه إلى الترفيه سيقل.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة مؤخراً دفع كافة شركات التمويل الاستهلاكي لرفع وتحريك أسعار الفائدة في اليوم التالي لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالنبك المركزي ومن ثم تم رفع الأسعار بمقدار 200 نقطة.

وأضاف أن الأسعار لن تتغير على العملاء القدامي لكن على العقود الجديدة في أعقاب قرار البنك المركزي.

وأشار إلى أنه فيما يخص الشركات التي تقدم خدمات تمويلية للتعليم وغيرها من الخدمات الرئيسية مثل المدارس وبعض الخدمات حاولت بقدر الإمكان امتصاص قرار رفع أسعار الفائدة لعدم رفع سعر الفائدة بشكل كبير حتى تتناسب مع العميل ولا تزيد الأعباء عليه عبر تحمل الشركات لقدر من رفع أسعار الفائدة دون رفعها كاملة على العميل لأن تمويل التعليم مخاطرته قليلة.

ورداً على سؤال الحديدي: “هل بالإمكان أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتغير النمط الاستهلاكي في أوساط المستهلكين وتحديد فقه الأولويات”؟، عقب قائلاً : “بالطبع ده هيحصل الاتجاه إلى الترفيه سيقل لأن سعر التكلفة أعلى بسبب عاملي الفائدة والتكلفة حيث يحدد المستهلك أولوياته”.

وعن قلقه من حدوث ركود مع ارتفاع اسعار الفائدة قال : “لا أتوقع ذلك بالعكس سينتعش السوق لأن تغير النمط سيؤدي لدخول شرائح مختلفة وجديدة من العملاء بما يؤدي لامتصاص التضخم “.