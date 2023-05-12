رئيس الاتحاد المصري للتأمين يؤكد على إسهام القطاع في علاج السرطان

أكد علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن شركات قطاع التأمين تسهم بنسب من أرباحها في التبرعات المصروفة لكيانات علاج السرطان، كمستشفى 57357 ومؤسسة “بهية” لعلاج سرطان الثدي، وبعض المستشفيات الجامعية، والقطاعات الصحية الأخرى المهتمة بعلاج السرطان، لافتًا إلى أن شعار الماراثون السنوي الرابع برعاية الاتحاد اتخذ شعار “معًا ضد السرطان”، وأن ذلك كان عن وعي بدور القطاع في تحدي مرض السرطان.

الزهيري ورئيس “الرقابة المالية” مع بعض ذوي الهمم

وأضاف في تصريحات لـ”المال”، الزهيري أن مشاركة ذوي الهمم في المارثون السنوي الرابع برعاية الاتحاد المصري للتأمين إنما هو توكيد على دور القطاع في الحياة المجتمعية، إذ لا يتوقف فقط على التغطيات التأمينية والعمل المؤسسي.

وأشار إلى وجود معرض لمنتجات الأسر المنتجة على هامش الفعالية، لتدعيمهم؛ إعمالًا لتوصيات مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر في مارس الماضي.

ونظم الاتحاد المصري للتأمين المارثون السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة 12 مايو، بمركز شباب الجزيرة، من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان “معًا ضد السرطان”.

جاء تنظيم الماراثون كجزء من مساهمات الاتحاد المصري للتأمين في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا لتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.وشهد المارثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية، وقد انضم ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار، إضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصرية، ومحترفي رياضة العدو، كما ضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

ومما يذكر، أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الرابعة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لثلاث مرات خلال 2018 و2019 و2022.