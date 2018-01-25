رئيس الاتحاد العربي للجلود: نستهدف إقامة 3 مراكز بخبرات إيطالية

50 دورة تدريبية خلال 2018 لتوفير 2400 عامل لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية المال - خاصكشف يحيي زلط نائب رئيس الاتحاد العربي للجلود، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن المركز يستهدف إقامة 3 مراكز تدريب بخبرات إيطالية، وذلك لحل مشكلة نقص العمالة المدربة بالقطاع.يأتي ذلك بعد نجاح تجربة أول

50 دورة تدريبية خلال 2018 لتوفير 2400 عامل لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية



المال – خاص



كشف يحيي زلط نائب رئيس الاتحاد العربي للجلود، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن المركز يستهدف إقامة 3 مراكز تدريب بخبرات إيطالية، وذلك لحل مشكلة نقص العمالة المدربة بالقطاع.

يأتي ذلك بعد نجاح تجربة أول مركز تدريب بصناعة الجلود، والذي تم إنشاؤه في مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، والذي تم تخريج أول دفعة منه تم تدريبها امس والبالغ عددها ١٣ متدربا علي اعمال صناعة الجلود، مؤكدا أن المركز يستهدف تنفيذ أكثر من 50 دورة خلال عام 2018، ليصل عدد المتدربين الى 2400 متدرب جاهزين للعمل في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالعاشر من رمضان، وذلك بهدف توفير العمالة اللازمة والماهرة للنهوض بقطاع صناعة الجلود في مصر.

وأضاف زلط أن مصر بها عمالة متوافرة ولديها القدرة علي التعلم، ولكن تحتاج فقط للتوجيه والتدريب وهو ما قمنا به على مدار 3 أسابيع مع الدفعة الأولى.

وقال زلط ان جميع خريجي المركز سيتم تشغيلهم فور انتهاء الدورة التدريبية بمصانع المدينة البالغ عددها 113مصنع تستخدم أحدث الآلات و المعدات في عمليات التصنيع. مشيرا الي انه سيتم تخريج من 1000الي 1200 طالب سنويا ويأمل ان يتم عمل فترتين للتدريب ليتضاعف عدد المتدربين الي 2400 متدرب سنويا، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه لا يوجد اي مركز للتدريب علي صناعة الجلود في مصر سوى مركز تدريب مدينة العاشر من رمضان.

وأكد أنه يتم في المركز تدريب الشباب وتشغيلهم وتسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أن الحد الادني للأجور في بداية العمل بمصانع المدينة 1500 جنيه شهريا في اول ثلاثة أشهر ثم يكون الراتب 2500 جنيه.

وقال المهندس ماجد سليم عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للجلود ونائب رئيس مركز الجلود المتطورة ان قطاع الجلود يعاني من عجز كبير في العمالة الفنية المدربة، وبالتالي فإن وجود مركز لتدريب وتأهيل العمالة في قطاع الجلود بهذه الكفاءة يعد حلا جذريا لهذه المشكلة ويشجعه على نقل مصانعه لمدينة الجلود في أقرب وقت لتوافر العمالة المدربة بها.

وأضاف سليم أن مدينة الجلود بالعاشر من رمضان يعد إنجازا حقيقيا لمسناه على أرض الواقع سيسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الجلود في مصر وزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه من المتوقع أن تنتهي مراحل الانشاء في المدينة وبدء إنتاج أغلب المصانع بها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الدكتورة نادية خليل الأستاذ بجامعة حلوان إن مركز التدريب سيحدث طفرة في صناعة الجلود، مشيرا إلي أن هناك بروتوكولًا بين الجامعة وغرفة الجلود ومركز التدريب للمساهمة في تدريب العمالة.

