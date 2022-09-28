رئيس الاتحاد العام للغرف الملاحية : الأسطول العربي ينقل 5% من تجارة العالم

أكد ايلي زخور رئيس الاتحاد العام للغرف الملاحة أن صناعة النقل البحري العربي يواجه تحديات كبيرة في صناعة النقل رغم تميزها بالموقع المتميز علي اهم المضايق والبحار الرئيسية عالميا و منابع النفط والغاز .

واوضح أن أغلبية السفن العربية قديمة وغير مجهزة وتساهم بنحو ٥ ٪ فقط من حجم التجارة العالمية، منتقدا بعض الموانئ العربية الغير مؤهلة لاستقبال السفن العملاقه وتقديم الخدمات لها من شحن وتفريغ وتمتلك معدات متقادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صناعة النقل البحري العربي بين النظرية والتطبيق الذي نظمه اتحاد غرف الملاحة العربية بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية.

وقال إن اعمال لتطوير المستمر في النقل البحري يتطلب السعي لتحديث أسطول السفن وتعزيز إمكانياته ورفع حصته وتطوير الموانئ مشيرا إلي أن النقل اللبناني بعد مواجهة اكبر كارثة حدثت خلال سبتمبر من عام ٢٠٢٠ والتي أدت إلي استشهاد ٢٠٠ مواطن وإصابة ٦ آلاف ، فضلا عن تدمير البنية التحتية لميناء بيروت الا ان العنايه الإلهية أنقذت محطة الحاويات والتي إصلاحها بعد أيام من الحادث.ولفت إلى أن الخط الفرنسي CMA فاز بإدارة محطة الحاويات خلال فبراير الماضي، شاكرا القيادة المصرية علي دعمها الكامل الي دولة لبنان .

