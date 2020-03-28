رئيس الاتحاد الأوروبي : انتهاء الموسم الكروي إن لم يستأنف خلال شهرين

قال: لا شئ يعلو في الأهمية أكثر من حياة الإنسان وإخراجه من الوضع الكارثي

اعترف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الموسم الحالي ربما قد يكون انتهى في حال لم تستأنف المسابقات قبل نهاية يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ، خلال تصريحات لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: لا شئ يعلو في الأهمية أكثر من حياة الإنسان وإخراجه من الوضع الكارثي، نحن لا نعلم موعد نهاية كارثة كورونا التي أصابت العالم بالكامل.

وأضاف: نمتلك خطة أ وب وج، نتواصل مع الدوريات والأندية وروابط العمل، نتنظر فقط مثل باقي القطاعات، قد نبدأ مجددا في منتصف مايو، منتصف يونيو أو في نهايته، إذا لم ننجح فإن الموسم انتهى.

وعن احتمالية عودة الدوريات المحلية بدون جماهير، قال: من الصعب تخيل إقامة المباريات دون حضور جماهيري، إذا حدث ذلك بالنسبة للدوريات المحلية، فأنا لا أفكر في إقامة نهائيات البطولات الأوروبية خلف أبواب مغلقة.