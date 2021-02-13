رياضة

رئيس الاتحادين العربي والأسيوي للرجبي يشيد بقدرة مصر على تنظيم البطولة العربية

علي هامش ختام منافسات البطولة العربية للرجبي والتي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
معتز محمود 12:18 ص, الأحد, 14 فبراير 21 12:18 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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أشاد رئيس الاتحادين العربي والأسيوي للرجبي قيس الظالعى بقدرة مصر علي تنظيم البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي.

وقال الظالعى: ” أننى سعيد نظرا لأنه وبعد عام ونصف تحقق الحلم لنجد اليوم ثمانية منتخبات للرجال وأربعة منتخبات للسيدات في البطولة العربية للرجبي وهذا يدل علي أن إصرار الدول العربية وأصحاب المسؤولية بدولة مصر والحكومة المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

جاء ذلك في تصريحات علي هامش ختام منافسات البطولة العربية للرجبي والتي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

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واثني رئيس الاتحادين العربي والأسيوي علي قدرات مصر علي استضافة مصر لمثل هذه البطولة في هذه الظروف الاستثنائية واضاف ان مصر هى الدولة الوحيدة التى نجحت في استضافة البطولات الجماعية رغم الظروف التى يعانيها العالم وقال : ومن غير مصر يستطيع فعل ذلك.

وقال : للحق أتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، الذي بدون دعمه لما كنا هنا اليوم في ختام منافسات البطولة .
وبارك المنتخب المصرى وقال اجتهدوا واليوم يحصلون علي الميدالية الذهبية رجال وسيدات متمنيا حظ أوفر لجميع المنتخبات في البطولات القادمة.

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وتوج المنتخب الوطني للرجبي “رجال ” بالبطولة العربية السادسة للرجال التي أقيمت علي ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية.
فيما فاز المنتخب الوطني للرجبي سيدات بالمركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية علي المنتخب السورى بينما حصل منتخب الامارات علي المركز الثالث.

وشهد مراسم ختام البطولة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، قيس الظالعى رئيس الاتحاد العربي والأسيوي للرجبي ، شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبي.

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وشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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بقلم معتز محمود

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