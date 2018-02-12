رئيس الإمارات للاتصالات: التكنولوجيا الحديثة توفر متطلبات البنية التحتية

سمر السيد:استعرضت جلسة "التكنولوجيا ومستقبل الحياة الذكية" ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة بدبي، أبرز التحديات التي تواجه تسارع التطور الرقمي والتكنولوجي وأهميتها في مستقبل الحياة المعاصرة، بمشاركة عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "د

سمر السيد:

استعرضت جلسة “التكنولوجيا ومستقبل الحياة الذكية” ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة بدبي، أبرز التحديات التي تواجه تسارع التطور الرقمي والتكنولوجي وأهميتها في مستقبل الحياة المعاصرة، بمشاركة عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، كارونا غوبال، رئيس مؤسسة المدن المستقبلية.

وأكد سلطان أن التطور التكنولوجي السريع الذي يحدث حالياً يأتي متوافقاً مع متطلبات الحياة المختلفة وسرعة تطورها والحاجة إلى ربط التقدم التكنولوجي بمختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار سلطان إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا أساسيا في توفير متطلبات البنية التحتية والتقنية المرتبطة بها من خلال إنجاز مشروع الحكومة الذكية والمدن الذكية.

واعتبر أن الذكاء الاصطناعي والروبوت من أبرز التطورات التي ستحدث نقلة نوعية في حياة الأجيال القادمة.

من جهتها، أشارت كارونا غوبال إلى أهمية التكنولوجيا ومدى تأثيرها في تطوير القدرات البشرية، واعتبرت أن التكنولوجيا والمعرفة الرقمية أصبحت أداة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها أكثر من 180 دولة.

وقالت غوبال إن التطورات التكنولوجية المتسارعة لها أبعادها الايجابية والسلبية على المجتمعات على حد سواء، لذلك من الواجب علينا العمل على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص تخدم التنمية في مختلف عناصرها.

وتناقش جلسات القمة العالمية للحكومات عدة محاور تتعلق بالفرص التنموية الواعدة ومستقبل البشرية، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الهندسة الأمنية، وفي إحداث ثورات وتغييرات جذرية غير مسبوقة في تاريخ البشرية طالت المجال الصناعي وآليات عمل الحكومات وطرق تواصلها مع مجتمعاتها، إلى جانب آليات تحسين الخدمات وتقديمها.