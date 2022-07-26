رئيس «الإصلاح الزراعي» يتفقد أعمال الهيئة ومشروعاتها في سوهاج

تفقد الدكتور حسن فولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، أعمال الهيئة ومشروعاتها الزراعية التنموية المختلفة بمحافظة سوهاج .

وقال الفولي إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الدائم وتفقد المشروعات الزراعية، والتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من التيسير عليهم.

ورافق رئيس الهيئة المهندس السيد عبد المنعم وكيل الوزارة للتعاون والتنمية بالهيئة والمهندس مختار يوسف مدير مديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج.

وتفقد الفولي وحدة إنتاج التقاوي التابعة للجمعية المركزية للإصلاح الزراعي بسوهاج للوقوف على اعداد تقاوى الاكثار للموسم الزراعي الجديد، كما تفقد ايضا محطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل.

وتم عقد لقاء مع مدير المحطة والفريق البحثي بها، ومسئولي اعتماد وفحص التقاوي بسوهاج كما تم تفقد ايضا محطة الغربلة لتجهيز كميات تقاوى القمح المعدة لحساب بعض الشركات وكذلك الكميات الخاصة بالإصلاح الزراعي، فضلا عن الوقوف على حالة تقاوى الأساس لمحصول عباد الشمس الجاري اعداده لأحدى شركات التقاوي لإمكانية التوسع في زراعة عباد الشمس لسد الفجوة في انتاج الزيوت.

وعقد رئيس الهيئة اجتماعا مع التنفيذين بمديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج واعضاء الجمعية المركزية للوقوف على توفير الأسمدة، ووصولها للمزارعين، كما تم التنبيه خلال الاجتماع بمنع صرف الأسمدة للمخالفين لتوريد القمح والتأكيد على تبليغ مديرية التموين بسوهاج.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف التعديات بالمديرية مع مسئول حماية الأراضي، والتشديد على الالتزام بتعلميات وتوجيهات وزير الزراعية بمواجهة التعدي على الاراضي الزراعية، وازالة حالات التعدي في المهد قبل تفاقمها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال المتعديين، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء.

كما تم الوقوف على طلبات التقنين طبقا لقانون 182 لسنة2018 حيث تم تقنين عدد 60 حالة من اجمالي 150 حالة وجارى عرض باقي الطلبات على اللجان المشكلة بعد استيفاء المستندات، كذلك تم الوقوف على عقود الايجار بالقيمة الايجارية الجديدة حيث تم تحرير عقود بعدد 515 عقد وجارى استكمال عدد 628 عقد خلال الشهر المقبل.



واشار الفولي الى ارتفاع إيرادات مديرية سوهاج للإصلاح الزراعي بنسبة 60 % زيادة عن سابقه وذلك نتيجة قرار مجلس إدارة الهيئة بالسماح بسداد المتأخرات للأقساط خلال المنتفعين.

وخلال الاجتماع اشاد الفولي بقيادات المديرية والعاملين بها وبالمناطق واعضاء الجمعية المركزية واعضائها، على جهودهم في العمل، وطالب جميع العاملين بمزيد من الجهد للارتقاء بالإنتاجية والاستفادة الكاملة من موارد المديرية وتوظيفها التوظيف الأمثل وذلك لتحقيق أعلى عائد.