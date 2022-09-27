رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات يتفقد مزارع المانجو بالإسماعيلية

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المزارع بمحافظة الاسماعيلية، لمتابعة البدء في أعمال مكافحة العفن الهبابي في المانجو.

وقال رزق إن ذلك يأتي تنفيذا لتكلفيات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمستمرة، لتنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية السليمة، لمكافحة الآفات، للحفاظ على ثروة مصر النباتية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إلى أنه تم التوجيه بتشكيل لجان المرور من منطقة جنوب وغرب الدلتا والإدارة العامة لمكافحة الآفات ومنطقة القناة وسيناء لمتابعة اعمال مكافحة العفن الهبابي، مع استمرار اعمال اللجان اسبوعيا لمتابعة العلاجات، وذلك في ظل متابعة وزير الزراعة لحالة المحاصيل القائمة والتنسيق مع قطاع الخدمات.

وأكد رزق خلال لقائه مع مهندسي المكافحة بالمحافظة أن المرور علي الزراعات والتواجد مع المزارعين يخلق جوا من التعامل الموثوق به ويعمل علي حل اي ملاحظة في حينها.

وتفقد عددا من المزارع بالإسماعيلية والقنطرة، حيث شدد علي اهمية اجراء التقليم والرش الاشجار وعلي تواجد مهندس المكافحة بالحدائق بشكل دوري للتأكد من اجراء اعمال المكافحة، كما حث المزارعين علي اهمية مكافحة العفن الهبابي، والتأكد من وجود الكيماويات اللازمة للعلاج، كما اكد ان الوزارة توفر الصابون البوتاسي، بما يناسب المزارع لتقليل تكاليف المكافحة على المزارعين.

وشملت الجولة المرور علي بعض زراعات الذرة المتأخرة وزاعات البنجر الحديثة، حيث شدد علي أهمية المرور علي البنجر والقمح وقت زراعته ونموه لرصد أي إصابة بدودة الحشد إن وجدت، كما تفقد ايضا إحدى حلقات تجميع القطن واطمأن إلى عدم تأثير أي إصابات حشرية على إنتاجية القطن هذا العام بفضل يقظة مهندس المكافحة.