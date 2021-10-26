رئيس الإتحاد المصري للتأمين: إلغاء الطوارئ سيُحسن من أسعار بعض التغطيات كالمخاطر السياسية

وصف علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين، أن القرار الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الإثنين، الخاص بإلغاء حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد ، بأهم القرارت التي ستساهم بشكل كبير في تحسن الاوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات.

وأشار الزهيري في تصريح لـ”المال” ، إلي أنه علي سبيل المثال فإن قطاع السياحة سيتأثر إيجابًا من القرار ، من خلال زيادة اقبال السائحين علي الرحلات لمصر، لاسيما وان هذا القطاع – يقصد السياحة- يتطلع الي بداية الموسم الشتوي ، وعطلات نهاية العام والتي غالبا مايكون لها النصيب الاكبر من عدد السائحين من اروبا ، مما سيساهم في زيادة نسبة اشغال الغرف بالفنادق والمنتجعات السياحية.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أكد رئيس إتحاد الشركات- الكيان التنظيمي المسئول عن شركات التأمين- أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطواري، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم اقساط التأمين المكتتبة من قطاع السياحة.

فرص استثمارية جديدة

اضاف ، أن قرار إلغاء الطواري، سيؤدي بالضرورة الي خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الاجنبي الوارد الي مصر ، لان مثل هذه القرارات تبث الطمانينة في نفوس المستثمرين.

ولفت الزهيري إلي أن قرار إلغاء الطواري، سيؤدي الي تحسين تصنيف مصر الائتماني، ما يساهم في زيادة الاقبال علي الاستثمار في مصر ، وتحسن الاوضاع الاقتصادية من جهة ، وكذلك سيرفع من التصنيف الائتماني للمؤسسات الاقتصادية المختلفة كالبنوك وشركات التأمين .

في سياق متصل، أكد رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن اسعار بعض التغطيات والوثائق التامينية التي تعتمد بشكل كبير علي معيدي التأمين بالخارج مثل تامين العنف السياسي والمخاطر السياسية ستتحسن بشكل اكبر مما يساهم في خفض مصروفات العملاء الذين يلجاون لهذا النوع من التأمين. الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال ، في حسابه على «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».