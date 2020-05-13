رئيس الإتحاد العربي للتأمين: كورونا فرصة لتقييم مدى صلابة الشركات

زورق: ما يشهده المجتمع من تحولات رقمية، كان للاتحاد العام العربي للتأمين ، السبق في التنبيه على أهمية التحول التكنولوجي

قال الأسعد زروق ، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين “GAIF” ، أن أزمة فيروس كورونا فرصة لتقييم مدى صلابة شركات التأمين وإعادة التأمين.

مؤتمر تونس أوصي بضرورة القيام بنقلة رقمية لقطاعات التأمين

وأشار في رسالة للمال علي بريدها الإلكتروني ، أن ما يشهده الآن المجتمع من تحولات رقمية، كان للاتحاد العام العربي للتأمين ، السبق في التنبيه على أهمية التحول التكنولوجي ، من خلال مؤتمره العام الـ 32 ، الذي عُقد بتونس ، في يونيو 2018 ، والذي تناول التحول الرقمي وصناعة التأمين العربية وتوصياته ، بضرورة القيام بنقلة رقمية لقطاعات التأمين لتحسين الخدمات المقدمه للأفراد والمؤسسات والتحكم في الأخطار.

وشدد زورق ، علي أهمية المشاركة في الإستبيان ، الذي أعدته الأمانة العامة للإتحاد العربي للتأمين ، بهدف تقييم تداعيات أزمة كورونا ، على قطاع التأمين العربي و تبادل المعلومات.

شكيب أبو زيد: أزمة كورونا ساهمت في التغيير الجذري لأنماط العمل في نشاط التأمين

قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين ، أن الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا ، أظهرت تغيرًاً جذريًا في نمط العمل، لم يكن متوقع حصوله بهذه السرعة من قبل؛ وقدرة فائقة لشركات التأمين وإعادة التأمين على التأقلم بصورة مقبولة مع الوضع الجديد للعمل عن بُعد واستعمالها للتكنولوجيا.

اضاف – وفق رسالة سابقة، تلقتها “المال” علي البريد الإلكتروني- أن إستعداد الشركات السابق لأزمة كورونا ووجود Business Continuity Plan ” BCP ” وأرضيات تفاعلية ، سيؤثر في مسيرتها ، وقدرتها على التوسع مستقبلا.

الشركات التي راهنت علي التكنولوجيا كانت ألاكثر إستحواذًا علي حصة من سوق التجزئة

وأكد أبو زيد ، أن الشركات التي راهنت على التكنولوجيا بالمطلق (GAFA) وحضرت نفسها بشكل جيد من قبل، كانت الأكثر استحواذًا على حصة أكبر من سوق التجزئة، وأصبحت قيمتها السوقية أهم من البنوك وشركات التأمين ؛ مما سيعمق الهوة بين بعض الشركات كما عمقها بين الدول؛ فالآن نحن أمام نقطة مفصلية ستُحدد مصير بعض الدول وكثير من الشركات.

ويري الأمين العام للإتحاد العربي للتأمين، إن الإعتماد على التكنولوجيا أصبح أولوية قصوى، وهو ما أكدته شركة سويس ري – آسيا ، في استبيان أجرته بعنوان ” استبيان كوفيد 19 ” ، والذي أكدت خلاله ، أن المستهلك والقلق المالي، والطلب على منتجات التأمين يتسارع عبر دول شرق أسيا”.

ووفق إستبيان سويس ري، أن هذه لحظة عظيمة لصناعة التأمين لوضع المستهلك في قلب كل ما نقوم به، وتقديم الحلول التي تظهر في الأخير التقدم في سد فجوة الحماية التأمينية وجعل المجتمع أكثر مرونة .

أمين عام العربي للتأمين: ماذا يمنعنا من الإستمرار في مزيد من الرقمنة:

وتساءل أبو زيد ، ماذا يمنعنا من الإستمرار في مزيد من الرقمنة؟ ، مشددًا علي أن المرحلة الحالية ، تتطلب المراهنة على عنصري تعليم الشباب والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

ومن المعروف أن الإتحاد العام العربي للتأمين ، هو هيئة عربية دولية ، تعمل علي أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التامين العربية، وصولا لتطويرها وتكاملها ، باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الاساسي وبما يحقق مصالح الاعضاء .

ويهدف الإتحاد بصورة اساسية ، الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين ، وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة ، بهدف حماية مصالح الاعضاء، وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.