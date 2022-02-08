سيــارات

رئيس الألمانية جاز يطالب بنشر ثقافة السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها

مطالبا باستغلال شركة النصر للسيارات في التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية
عمر سالم 5:18 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 5:18 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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قال عماد وحيد، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية جاز، إن التوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي مثل تصنيع السيارات الكهربائية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

واضاف وحيد خلال ندوة بمركز ايدج للابتكار التابع لشركة راية للمباني الذكية بعنوان “الطاقة المتجددة تصنع المستقبل ، ان توطين صناعة السيارات الكهربية وفق توجيهات الرئيس السيسي ستدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة



وطالب وحيد بنشر ثقافة التعامل مع السيارات الكهربية مشددا على ضرورة الرقابة علي المتعاملين في هذه الصناعة منعا لعدم ظهور غير المتخصصين الذين قد يضرون بالصناعة الوليدة. 
صورة للندوة

واشاد وحيد بتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي خاصة السيارات الكهربائية ، وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة الرقمية، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات

وطالب بضرورة الاستعانة بإمكانيات شركة النصر للسيارات جاذبة للشراكات الأجنبية والوطنية، لتحقيق استراتيجية الدولة في توطين تلك الصناعة الهامة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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