رئيس الأكاديمية يشارك فى ورشة العمل الوطنية لصناعة وإصلاح السفن بمقر الأكاديمية بالإسكندرية

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية بالإسكندرية، ورشة العمل الوطنية المصرية التى تقوم بتنظيمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع هيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية.

وجاء تنظيم الورشة بهدف مناقشة إمكانيات الجهات العاملة بجمهورية مصر العربية فى صناعة بناء وإصلاح السفن ومدى تنافسيتها فى السوق العالمية والعوامل المؤثرة فى قرار ملاك السفن لاختيار ترسانات بناء وإصلاح السفن.

ويأتى عقد ورشة العمل الوطنية تنفيذا لقرار مجلس وزراء النقل العرب – دور نوفمبر 2022 بتكليف الاكاديمية فى دراسة انشاء قاعدة بيانات واعداد دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء الية عربية لدعم مجال صناعة بناء واصلاح السفن فى الدول العربية والاسترشاد بالنموذج المصرى الناجح فى مجال صناعة اصلاح وبناء السفن .

كما تأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء النقل العرب، حيث تم عقد ورشة العمل الوطنية المصرية اليوم وقد هدفت ورشة العمل الى التأكيد على ضرورة مواكبة جمهورية مصر العربية لتغيرات ومتطلبات منظومة بناء واصلاح السفن فى العالم ، وايضا بهدف الوقوف على اهم المعوقات التحديات التى تواجه صناعة بناء واصلاح السفن فى جمهورية مصر العربية .

وتم خلال ورشة العمل الوطنية عرض للتجارب والخبرات للجهات العاملة فى منظومة بناء واصلاح السفن فى جمهورية مصر العربية .

وشارك فى ورشة العمل الوطنية نخبة رفيعة المستوى من كبار مسئولى الهيئات والجهات العاملة فى قطاع بناء واصلاح السفن فى جمهورية مصر العربية سواء حكوميا او قطاع خاص ومن اهم هذه الجهات التى شاركت فى ورشة العمل هيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وشركاتها التابعة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية وجمعية رجال اعمال الاسكندرية وشعبة صناعة السفن والصناعات البحرية وغرفة ملاحة الاسكندرية .

وشارك فى ورشة العمل ايضا وفود رفيعة المستوى من الامانة العامة لجامعة الدول العربية ( ادارة النقل والسياحة ) ممثلة فى الوزير مفوض الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة النقل والسياحة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ممثلة فى الاستاذة الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالاسكندرية ومقرر الدراسة والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الاكاديمية ومقرر ورشة العمل وفريق عمل كلية النقل الدولى واللوجستيات بالاسكندرية وشركة الحلول المتكاملة المعنيين بالدراسة.