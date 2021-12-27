رئيس الأكاديمية العربية يشيد باهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم

قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، إن ذوى الهمم قوة إضافية للمجتمع ، مشيراً إلى أنهم يمثلون نماذج قادرة علي قهر الصعاب وتحقيق ألاهداف المنشودة. جاء ذلك خلال استقباله لوفد…

قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، إن ذوى الهمم قوة إضافية للمجتمع ، مشيراً إلى أنهم يمثلون نماذج قادرة علي قهر الصعاب وتحقيق ألاهداف المنشودة.



جاء ذلك خلال استقباله لوفد من الاتحاد النوعى لذوى الاحتياجات الخاصة ، بعد حصولهم علي بطولة الجمهورية لألعاب القوى.



وأشاد “عبد الغفار” باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و القيادة السياسية بأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة من خلال تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات والعمل على تنمية مهارتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع وإستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية .



وضم وفد الاتحاد النوعى لذوى الاحتياجات الخاصة ،اللاعبين محمود مجدى، يوسف محمد على ، خالد جميل ، جودى عادل ، ورافقهم الدكتور حاتم فهيم ، الدكتورة عايدة خليفة ، الدكتور عصام محمد .

واهدى الاتحاد النوعى لذوى الاحتياجات الخاصة درع تكريم خاص للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار تقديرا لاسهاماته والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم أصحاب الهمم.



كما استقبل رئيس الأكاديمية العربية فريق القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بمركز شباب النصر بالإسكندرية بعد الحصول على المركز الأول ترتيب عام في بطولة الجمهورية القدرات الخاصة ، بحضور الدكتور محمود مشالي مساعد رئيس الأكاديمية للشؤون الرياضية ، والدكتور أحمد خلف مدير الإدارات الرياضية .



وضم وفد مركز شباب النصر : اللاعبة وعد جمال عبد الموجود بطلة مصر 100م-200م ، اللاعب فهد مصطفي نور الدين بطل مصر 100م-200م ، حبيبة عبد السلام عبد العزيز عضو مجلس الإدارة ، الكابتن احمد فتحى حسن شاهين المدير الفني، وتفوق فريق مركز شباب النصر علي 42 ناديا في اعاقتي الداون والتوحد وعلاوة علي اكتساح بطولة الجمهورية بالحصول علي 37 ميدالية متنوعة.