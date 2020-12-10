رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وزير النقل العراقي بفرع القرية الذكية

تم استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الأكاديمية ووزراة النقل العراقية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس الكابتن ناصر حسين بندر وزير النقل العراقي، والوفد المرافق له وذلك بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية .

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الاكاديمية بـ وزير النقل العراقي معربا عن سعادته لهذه الزيارة وخلال اللقاء تبادل رئيس الأكاديمية العربية الأحاديث الودية مع الوزير، مستعرضاً كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الأكاديمية وزراة النقل بدولة العراق الشقيق .

كما قدم الدكتور” إسماعيل عبد الغفار” عرضاً موجزاً عرّف من خلاله السفير بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم ، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابى .



وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية التعاون فى المجالات العلمية والبحثية، من اجل دفع تشجيع التعاون الثنائي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الاهداف المشتركة .

من جانبه، وجه وزير النقل العراقى الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمناً الدور الكبير الذي تقدمه الاكاديمية فى تأهيل طلابها علمياً وعملياً .

وأثنى “بندر”، على ما رآه في الاكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة كما تطرق في حديثه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى استراتيجية الاكاديمية ورؤيتها المستقبلية .

وزير النقل العراقي يتفقد منشآت الأكاديمية

وفى نهاية الزيارة قام وزير النقل العراقى بجولة تفقدية بمنشآت الأكاديمية العربية رافقه خلالها عبد الغفار وتضمنت زيارة المختبرات العلمية والمعامل بكليات الفرع .