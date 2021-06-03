رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مصطفى الفقي بفرع القرية الذكية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، سعادة الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية.

وعقد الطرفان اجتماعاً أطلع خلاله مصطفي الفقي على إنجازات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي أكاديمياً وعلميا، وتقدمها في ترتيب الجامعات في أعلي التصنيفات العالمية وآخرها تصنيف تايمز للتعليم العالي.

وعبر الدكتور مصطفي الفقي عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد الى حاجة السوق.

وأكد خلال اللقاء أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية العربية، يمثل نموذجا رياديا مقدما شكره للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار ولكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه علي الصعيدين المحلي والدولي.

كما قدم رئيس الأكاديمية شرحا مفصلا عن الأكاديمية وكلياتها وأفرعها داخل مصر وخارجها، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية، الأمر الذي مكنها من احتلال مركز متقدم بين الجامعات في مصر والمنطقة.

وأعرب الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بتلك الزيارة وقال: تفخر الأكاديمية وفرعها بالقرية الذكية باستقبال قيمة وقامة بحجم الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

وأضاف عبد الغفار أن فلسفة الأكاديمية العربية تقوم على الانفتاح على الجامعات العالمية والأوروبية والأمريكية، بهدف تبني برامج تدريس مشتركة إلي جانب تبادل الخبرات والكوادر الأكاديمية، والطلبة، وتنفيذ البرامج الهادفة.

ورافق سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي في جولة داخل حرم فرع القرية الذكية حيث أشاد الفقي بالبنية التحتية والتكنولوجية داخل الفرع .