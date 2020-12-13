رئيس الأكاديمية العربية يزور الجامعة الأهلية بمدينة العلمين الجديدة

زار إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، جامعة العلمين الأهلية، وكان في استقباله عصام الكردى، رئيس الجامعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين فى عدة مجالات.

ورحب الكردى برئيس الأكاديمية والوفد المرافق له، وقدم “الكردى” شرحا وافيًا عن جامعة العلمين الأهلية وكلياتها والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، والخدمات التي تقدمها الجامعة إلى طلابها ودارسيها، وخلال الزيارة بحث الجانبان إمكانية تعزيز التعاون المشترك والعمل على مد جسر التعاون في مجالات عديدة، ذات الاهتمام المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الأهلية بمدينة العلمين الجديدة.

اتفق الجانبان على عقد لقاءات أخرى

كما اتفق الجانبان على عقد عدة لقاء أخرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة أوجه التعاون المختلفة تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين.



وعبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته بهذه الزيارة، متطلعا إلى إقامة شراكات حقيقية مع جامعة العلمين الأهلية الجديدة، مشيرا إلى أن الاكاديمية تفتح ذراعيها وترحب بكل فرصة لتعزيز التعاون مع نظيرتها من الجامعات والمؤسسات العلمية، والتعليمية، من أجل رؤية علمية متكاملة.

وقام إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمنح درع الأكاديمية لرئيس جامعة العلمين الجديدة، عصام الكردى بمناسبة هذه الزيارة.