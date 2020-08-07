رئيس الأكاديمية العربية : النقل البحري شهد تطورًا بدخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ولفت إلى أن القيادة السياسية في مصر تهدف الي جعل موانئ مصر الاكثر جذبا لحركة التجارة العالمية والاستثمار

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، إن قناة السويس ليست مجرد قناة تعبر من خلالها السفن.

وأشار إلى أن مصر تهتم بصناعات القيمة المضافة وإقامة المناطق، جاء ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة اللوجيستية بتلك المنطقة الحيوية.

وأضاف: نحن في الأكاديمية العربية نفخر بالتعاون مع وزارة النقل المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات التصميم ودراسة الجدوى وكذا تصميمات الرؤية المتكاملة.

ولفت إلي أن القيادة السياسية في مصر تهدف الي جعل موانئ مصر الاكثر جذبا لحركة التجارة العالمية والاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لذلك.

مازال النقل البحرى وسيظل هو رقم واحد بين قطاعات النقل

وأوضح قائلا: مازال النقل البحرى وسيظل هو رقم واحد بين قطاعات النقل فهو نقل مستدام نظيف صديق للبيئة آمن يشهد تطورا كبيرا مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد ان النقل البحرى لابد أن يكون قاطرة التنمية في مصر.

وتابع: تكامل وسائل النقل لابد منه ولكن النقل البحرى سيظل الأساس في حركة التجارة العالمية.