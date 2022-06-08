رئيس الأكاديمية العربية: إجراء امتحانات الدبلومة الأمريكية EST بالنظام الورقي 17 يونيو

قرر الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن تستضيف الأكاديمية امتحانات الدبلومة الأمريكية EST بالنظام الورقي في جميع مقار الأكاديمية يوم الجمعة 17 يونيو 2022 ويوم الجمعة ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢ وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التي تقدمها للأكاديمية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفني,

يأتى ذلك حفاظا على مصالح الطلاب وتخفيفًا للأعباء على عاتق أولياء الأمور من مشقة السفر والانتقال خارج الوطن لإجراء الامتحانات .

كما وجه رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتوفير جميع الخدمات اللوجستية التنظيمية والإشرافية للطلاب وأولياء الأمور دعما لمسيرة اهتمام الدولة بمنظومة تطوير التعليم فى مصر.

وكانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قد تقدمت في تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات ( webometrics ) ، حيث حققت الأكاديمية انجازا مرموقا بتقدمها 149 مركزا في تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات ( Webometrics ) وتحتل المركز 2195 بين الجامعات على مستوى العالم في يناير 2021

أحدثت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قفزة نوعية في الترتيب العالمی للجامعات وفقا لتقييم ( webometrics ) ، في تقييم يناير 2021 الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.

واحتلت الأكاديمية المركز 2195

واحتلت الأكاديمية المركز 2195 من اجمالي اكثر من 31 الف جامعة من مختلف دول العالم ، وحققت تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي( webometrics ) بعد ان كان ترتيبها 2344 في تصنيف يناير 2020 ,

حيث قفزت الأكاديمية العربية 149 مركزا في ترتيب الجامعات العالمية في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا وهو ما يعكس ثمار مع زرعته الأكاديمية طوال الفترة الماضية تحت قيادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج .

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات ( webometrics ) أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 الف جامعة على مستوى العالم ، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي ، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية ، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر ، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع انحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الانترنت.

ويعتمد ويبومترکس ( Webometrics ) في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الالكتروني وتستند إلى عدد من المعايير والتي من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا ، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث و غيرها