رئيس «الأقصر»: تاجر واحد فقط بسوق المدينة مصاب بكورونا

نفي رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف الأخبار المتداولة عن ارتفاع اعداد الباعة المصابين بفيروس كورونا في سوق الأقصر للخضروات، موضحا أن هناك حالة وحيدة فقط نقلت لمستشفى الحميات .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى أن المحافظة قامت بإخلاء السوق وتعقميه وغسله بالكامل، موضحا أنه تم إعادة فتح السوق بعد 12 ساعة .

وأكد أنه تم تشديد الاجراءات الوقائية بالسوق حيث سيتم ترك مسافات بين منطقة كل تاجر وآخر للوقاية من الفيروس موضحا أن بقية التجار سيتم تحويل أماكنهم لسوق آخر سيتم افتتاحه خلال أيام.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 9 حالات جديدة.

خطة التعايش مع أزمة كورونا

وكانت الوزيرة عرضت الأربعاء الماضي الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا، في اجتماع مجلس الوزراء ، في ضوء ما وصفه بيان لمجلس الوزراء بعدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وحسب البيان تقوم الخطة على أساس الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم ودقيق في مختلف المنشآت ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر كل 14 يوم ، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذا التقييم.

ذكر البيان أن “مرحلة التعايش” تحتاج لتكاتف جميع الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية ، لسن ضوابط وفرض عقوبات صارمة فورية حال عدم التنفيذ.