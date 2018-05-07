رئيس الأعلى للإعلام: غرامة 250 ألف جنيه لكل لفظ فاحش بالدراما

ياسمين فوازطالب المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام النواب باصدار تشريع للرقابة علي المصنفات بما تشمله من أعمال تلفزيونية وسينمائية ،للحفاظ على القيم المجتمعية وحماية المشاهد من الابتذال والإسفاف في بعض الأعمال السابقة.من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أن لجنة الدراما بال

ياسمين فواز

طالب المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام النواب باصدار تشريع للرقابة علي المصنفات بما تشمله من أعمال تلفزيونية وسينمائية ،للحفاظ على القيم المجتمعية وحماية المشاهد من الابتذال والإسفاف في بعض الأعمال السابقة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات، مضيفا:” لسنا لجنة فاشية كل هدفنا العودة للقيم، لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات”.

وتابع مكرم خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام الذي يناقش معايير الدرامية: “أصرينا على وضع معايير”. مشيرا إلى أن فرض المجلس غرامة 250 ألف جنيه لكل لفظ فاحش.

وقال “نتمنى أن يقبل مجلس النواب هذه المعايير وكلها معايير مهنية، والعملية بلا ضابط ما حدش بيحاسب حد ، وكل واحد عايز يأخذ حريته المطلقة ولا يوجد معايير ضبط المسلسلات”.

وأضاف أنه يجب أن تنتهتي المسلسلات قبل 15 رمضان حتي يمكن مرقابتها ومراجعتها، مستطردا :”عشنا 8 سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شئ وكل واحد حريته أد دراعه”.

وقال ” لم نتكلم عن المحتوى الدرامي ولا الأحداث ولا حرية المبدع.. نحن لا نخاف ومستمرون، ونحتاج لمساعدتكم، من خلال الموافقة ومساندة القيم التى أنشائها المجلس الأعلى”،

وبشان الإعلانات قال مكرم،: إن “القناة قبل وبعد المسلسل لها الحق فى القطع 3 مرات فقط.. وخليك ذوق واعرف بتقطع ايه في الوقت المناسب”.

وأكد على ضرورة أن تخضع المسلسلات للرقابة على المصنفات مثل أفلام السينما، قائلا:” مفروض يكون هناك تشريع للرقابة على المصنفات يدخل معها دراما التليفزيون مثل الأفلام”.

فيما قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات، إن الرقابة على المسلسلات مفعلة بموجب قرار وزاري منذ عام 2014 لكن هذه الرقابة بدت كأنها شكلية بسبب أن المتحكم في صناعة تلك المسلسلات هو القطاع الخاص.

وقال “عبد الجليل”، في كلمته أمام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام اليوم، إن العديد من المسلسلات التي من المفترض أن تذاع خلال شهر رمضان لا تصل إلي الجهاز كاملة، وتصل بعد أن يتم التعاقد عليها من الفنانين ووكالات الإعلانات بالتعاون مع القنوات، وتقدم للرقابة منقوصة لأن معظمها يكون مازال قيد التصوير.

ولفت إلى أننا في الرقابة نشاهد حلقات المسلسلات قبل أن يراها الجمهور بأيام معدودة، ونرى منها نحو 10 حلقات فقط قبل رمضان، وأحيانًا لا نرى أي حلقة لذلك يصعب تفعيل معايير الرقابة على هذا المحتوى الدرامي.

وقال: “بالنسبة للمحتوى المكتوب والذي يعرض على اللجنة قد يكون مخالف تماما للمنتج البصري الذي يخرج في النهاية، مؤكدًا أننا في حاجة إلي ضوابط حقيقية لأننا لا نتحكم في سوق الإنتاج.

من ناحيته، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب: “أنا حزين حينما أسمع هذا الكلام من رئيس الرقابة لأن لديك كافة الصلاحيات لإيقاف أي مسلسل تري أنه مخالف، أو يصلك حلقاته في وقت متأخر”.