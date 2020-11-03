سيـــاســة

رئيس الأركان يناقش التعاون العسكرى مع وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية

والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام
أحمد اللاهوني 1:17 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 1:17 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة جيمس هيبى وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تبادل ونقل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية.

وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكداً تطلع القوات المسلحة البريطانية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.

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حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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