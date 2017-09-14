رئيس الأركان يلتقى وزير الدفاع اليابانى

بدور إبراهيمالتقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، توموهيرو ياماموتو وزير الدولة للدفاع اليابانى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً. وتناول اللقاء استعراض تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإنعكاساتها على الصعيدين الإقليمى والدولى، وبحث عدد م

بدور إبراهيم

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، توموهيرو ياماموتو وزير الدولة للدفاع اليابانى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.



وتناول اللقاء استعراض تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإنعكاساتها على الصعيدين الإقليمى والدولى، وبحث عدد من الموضوعات التى تهدف إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى ضوء زيارة رئيس الأركان الأخيرة لطوكيو.



وأشاد الفريق محمود حجازى بالعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة والتعاون فى المجالات العسكرية والتقنية بما يدعم الجهود الرامية للتصدى للتحديات التى تهدد أمن وإستقرار المنطقة والعالم.



من جانبه، أكد وزير الدولة للدفاع اليابانى توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الدفاعية المختلفة.



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليابانى بالقاهرة.