سيـــاســة

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان

التقى خلالها رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية
أحمد اللاهوني 1:30 م, السبت, 10 يوليو 21 1:30 م, السبت, 10 يوليو 21

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عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية التى استمرت عدة أيام بدولة اليونان، واستهلت بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول وبدأت مراسم الاستقبال الرسمى وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

والتقى خلالها رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة.

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وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين، ووقع الجانبان بروتوكول تعاون فى مجال التعليم العسكري لزيادة أواصر التعاون العسكرى بين البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى العديد من المجالات، أهمية تنسيق الجهود والتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما التقى الفريق محمد فريد، نيكولاوس بانايوتوبولس وزير دفاع جمهورية اليونان حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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وتناول اللقاء أوجه التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلدين .

من جانبه أشاد وزير الدفاع اليونانى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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