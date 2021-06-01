سيـــاســة

رئيس الأركان يشهد فعاليات ختام التدريب المصري السوداني «حماة النيل»

بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين
أحمد اللاهوني 4:45 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 4:45 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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شهد الفريق محـمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسـلحة، يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانية، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك (حماة النيل) الذي استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان الشقيق بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين .

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد الأهداف المعادية.

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كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارةعلى أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح .

واختتمت المرحلة الرئيسية باكتشاف هدف جوى معادى حيث تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة .

وفى توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية .

وألقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية  فى السودان الشقيق.

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وأشاد بالاستعداد القتالى العالى للقوات المشاركة فى التدريب بما يؤكد القدرة على مواجة كافة التهديدات والتحديات التى تواجه مصر والسودان .

كما ألقى رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر المشاركة فى التدريب، مؤكداً عمق العلاقات المصرية السودانية.. معرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون العسكرى بين البلدين .

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وعقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاء ثنائياً تناول عدة موضوعات للتعاون العسكرى المشترك خلال الفترة القادمة، فضلاً عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية .

حضر ختام الفعاليات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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