رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر- 133)

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى (جاسر – 133) الذى تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوى، ومشروع مراكز القيادة التعبوى (كريم – 108) لإحدى تشكيلات القوات الجوية وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أشار فيها إلى أن قوات الدفاع الجوى ستظل هى الحصن المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصر، مشيراً إلى أوجه التطوير والتحديث وزيادة القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوى لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات .

تضمنت مراحل المشروعين عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات والتدريب على صد الهجمات الجوية المعادية، حيث ظهر مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية من إستعداد قتالى عالى، ومهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال الدفاع الجوى والقوات الجوية.

كما ناقش عددا من القادة والضباط فى الإسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

حضر مراحل المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.