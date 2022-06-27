 رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «إعصار 64» الذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين ( إعصار64 ) والذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أشار فيها إلى دعم واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب والتطوير الذى كان له الأثر الفعال لما حققه رجال الجيش الثالث الميدانى من تطور خلال العام التدريبى الحالى.

وأكد عزم رجال الجيش الثالث الميدانى على الوصول إلى أرقى المستويات فى التدريب والارتقاء بمعدلات الآداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات.

وبدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على جميع المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثنـاء إدارة العمليات.

وفى ختام المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى.

وأشاد بدورهم البطولى فى الدفاع عن أرض الوطن وإستعدادهم الدائم للتضحية بكل ما هو غالى ونفيس من أجل سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.