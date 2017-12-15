رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكى بدر 2017

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود “بدر 2017” الذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى ، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع، وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة، ودفع المفارز المدرعة والميكانيكية لاقتحام الحد الأمامى للدفاعات المعادية، مدعومة بأعمال قتال القوات الجوية وعناصر المدفعية ، وإدارة أعمال قتال الأسلحة المشتركة لتحقيق المهام المخططة وتنفيذ أعمال التأمين الهندسى، وقام الفريق محمد فريد، بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة أثناء إدارة المرحلة، مؤكداً على ضرورة البعد عن النمطية فى التدريب، مشيداً بالأداء المتميز للعناصر المنفذة .

وناقش رئيس الأركان عدد من القادة والقوات المنفذة للمشروع فى أسلوب تنفيذ المهام، وأثنى على الأداء المتميز للعناصر المشاركة وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية، مكنتها من تنفيذ جميع المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية .

