سيـــاســة

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى

فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى
أحمد اللاهوني 5:55 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 5:55 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى ، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وتضمنت المرحلة عرضاً لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة ، أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات .

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وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذة ، كما إستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع .

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيداً بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن .

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حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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