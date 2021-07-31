رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى ‏وحدات المنطقة الجنوبية 

شهد الفريق ‏‎محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى ‏وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من ‏مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى.‏

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات ‏المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها فى كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام ‏المكلفة بها.‏

أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى ‏الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.‏

وفى سياق متصل التقى الفريق ‏محمد فريد مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وعبر ‏تقنية الفيديو كونفرانس مع باقى وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية.

ونقل لهم ‏تحيات وتقدير الرئيس ‏‎عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ‏والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لما يبذلونه من ‏جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ ‏على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أى عدائيات.‏

كما ناقشهم فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التى يمكن ‏التعرض لها.

وأشاد الفريق ‏‎محمد فريد بما لمسه من الاستعداد القتالى العالى والروح المعنوية ‏المرتفعة لرجال المنطقه الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها ‏لحماية الوطن وصون مقدساته.‏

وطالب رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات ‏الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين ، وثقل مهارة الضباط ‏الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن ‏التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومى المصرى.‏











