سيـــاســة

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى ‏وحدات المنطقة الجنوبية 

ويلتقى بمقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية ‏ 
أحمد اللاهوني 2:26 م, السبت, 31 يوليو 21 2:26 م, السبت, 31 يوليو 21

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شهد الفريق ‏‎محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى ‏وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من ‏مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى.‏

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات ‏المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها فى كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام ‏المكلفة بها.‏

أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى ‏الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.‏

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وفى سياق متصل التقى الفريق ‏محمد فريد مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وعبر ‏تقنية الفيديو كونفرانس مع باقى وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية.

ونقل لهم ‏تحيات وتقدير الرئيس ‏‎عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ‏والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لما يبذلونه من ‏جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ ‏على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أى عدائيات.‏

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كما ناقشهم فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التى يمكن ‏التعرض لها.

وأشاد الفريق ‏‎محمد فريد بما لمسه من الاستعداد القتالى العالى والروح المعنوية ‏المرتفعة لرجال المنطقه الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها ‏لحماية الوطن وصون مقدساته.‏

وطالب رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات ‏الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين ، وثقل مهارة الضباط ‏الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن ‏التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومى المصرى.‏

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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