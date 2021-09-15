سيـــاســة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021

وبدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع الوحدات البحرية بمنطقة التدريب.
أحمد اللاهوني 7:02 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 7:02 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشترك “النجم الساطع 2021” والذى تجرى فعالياته حتى السابع عشر من سبتمبر الحالي، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لهذا التدريب نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم وأكبر التدريبات المشتركة التى تجرى بالمنطقة.

وبدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع الوحدات البحرية بمنطقة التدريب.

كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة للوحدات البحرية للدول المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها.

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وضمت تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادٍ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوى والبحرى والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوي ضد مراكز القيادة ومرابض النيران على الساحل بواسطة الطائرات المتعددة المهام، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادي.

وقد شهدت الأيام الماضية تنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة ضمن فعاليات التدريب المشترك “النجم الساطع 2021” تضمنت تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية وبأوضاع الرمي المختلفة.

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كذلك نفذت قوات المظلات عددًا من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسى وتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب، وتنفيذ ندوة لكبار قادة الدول المشاركة تناولت التحليل والتقييم لكل الأنشطة التى تنفذ؛ وذلك لتحقيق الهدف المنشود من التدريب.

وأشاد الفريق محمد فريد بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة.

كما نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة بالتدريب.

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وأشار إلى أهمية التدريب الذى يعمل على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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