رئيس الأركان يتفقد معهد المهندسين العسكريين

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة فى نتائج المرور على المعاهد العسكرية، وذلك فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للمعاهد والمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

بدأت الجولة التفقدية بكلمة اللواء أح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية ومنشآتها التعليمية لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة التعليمية المتكاملة للقوات المسلحة، موكدا أن حصول معهد المهندسين العسكريين على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة هو انعكاس لمواصلة رجال الهيئة العمل ليلاً ونهارا بتفان وإخلاص.

وأعلن رئيس هيئة التفتيش للقوات المسلحة حصول معاهد المهندسين العسكريين والدفاع الجوى ونظم المعلومات على المراكز الثلاث الأولى على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة، أعقبة عرض فيلم تسجيلى عن معهد المهندسين العسكريين وما يشهده من تطور تكنولوجى واعتماده على مناهج علمية متطورة فى أساليب تدريب رجال الهيئة الهندسية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئته للمعاهد المتفوقة، كما كرم المتميزين من المعاهد التعليمية الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى.

وأشاد بالكفاءة العالية والأداء المتميز الذى وصلت إليه تلك المعاهد والتى تؤهلهم لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين على دعم مسيرة العمل والتطوير داخل القوات المسلحة.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لعدد من أجنحة المعهد والمنشآت التعليمية للاطمئنان على العملية التعليمية التى تم تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العلمية.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.