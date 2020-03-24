رئيس الأركان يتفقد جاهزية «النصر للكيماويات» لتوفير مواد التعقيم لمواجهة «كورونا»

وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانبها والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ لمهام إنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتى تم إعتمادها من وزارة الصحة امواجهة فيروس كورونا المتفشي.

وبحسب بيان القوات المسلحة، اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلية حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التى تٌستخدم فى أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التى تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة.

ويأتي ذلك من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك فى إطار القضاء على الممارسات الإحتكارية.

وتوفر القوات المسلحة توفر المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الإحتكارية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة القوات المسلحة فى تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التى تلبى الإحتياجات الأساسية للمواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.