سيـــاســة

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين وأسرهم

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة
أحمد اللاهوني 3:26 م, الخميس, 13 يناير 22 3:26 م, الخميس, 13 يناير 22

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زار الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الكلية الحربية، والتقى الطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية .

وقام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين وتابع عددا من الأنشطة التدريبية التى تُنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين بالكليات العسكرية، والتى عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التي وصلوا إليها .

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كما أدار حوارا مع الطلبة المستجدين وأسرهم نقل خلاله تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم فى حماية مقدرات الوطن .

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وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فى التدريب، مشددًا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهنى والبدنى والإهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادأة وسرعة إتخاذ القرار.

كما أوصى الفريق أسامة عسكر الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة فى المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسئوليات التى سيكلفون بها في المستقبل.

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حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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