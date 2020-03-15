رئيس الأركان يتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة لمواجهة كورونا (فيديو)

جاء ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس ( كوفيد 19 ) المعروف بإسم كورونا المستجد.

وبحسب بيان المتحدث العسكري، جاء ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

واستمع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس ( كوفيد 19 )، حيث احتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الإحتياطي الواحد يكفي لقوة (20 ألف ) فرد جاهزة للدفع في أي من الإتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتي الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشئون الصحية والوقائية على كافة المستويات.

كما طوعت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقاً بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك باستغلال (24) عربة إطفاء بطاقة (12) طن للعربة بجميع الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومباني، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحداتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس (كوفيد 19)، من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياة اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير، ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية.

كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح توضيحي للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة التي قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة أثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التى يتم إتخاذها للحد من انتشار الفيروس، وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة.

وتم دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، وتضمن العرض إمتلاك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجي للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.