رئيس الأركان يتابع آخر تطورات مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية والشرقية 

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التى تتم ، وتذليل كافة العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصرى.

تضمنت الجولات عرضا تفصيليا للمشروعات التى تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض المده الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة.

وتفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المنشآت التعليمية والصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية التى تم الانتهاء منها ، كما تفقد المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على آخر التطورات التى تتم بها.

وأثنى رئيس الأركان على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع ، مؤكداً أن القوات المسلحة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بقرى الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ المنوفية ومحافظ الشرقية وعدد من المسئولين بالمحافظتين.