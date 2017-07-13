رئيس الأركان يبحث التنسيق مع القوة متعددة الجنسيات

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، ديفيد ساترفيلد مدير عام القوة متعددة الجنسيات والوفد المرافق له .

تناول اللقـاء سبل التنسيق لتفيذ مهام القوة متعددة الجنسيات، ومجالات التعاون المشترك مع القوات المسلحة .

وأشاد رئيس الأركان، بدور مدير عام القوة متعددة الجنسيات خلال فترة عمله بالقوة، والتى قاربت على الانتهاء ، مؤكداً على الدور المهم الذى تقوم به القوة، وما تتمتع به من احترافية فى الأداء مكنتها من تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل بنجاح خلال الفترة الماضية .

ووجه مدير عام القوة متعددة الجنسيات الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة، على الدور المهم الذى تقوم به لتذليل جميع المصاعب التى تواجه عمل القوة، والسعى الدائم لدعم مهامها ، متمنياً لمصر مزيداً من التقدم والاستقرار، باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .



