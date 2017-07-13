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رئيس الأركان يبحث التنسيق مع القوة متعددة الجنسيات

بدور إبراهيمالتقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، ديفيد ساترفيلد مدير عام القوة متعددة الجنسيات والوفد المرافق له .تناول اللقـاء سبل التنسيق لتفيذ مهام القوة متعددة الجنسيات، ومجالات التعاون المشترك مع القوات المسلحة .وأشاد رئيس الأركان، بدور مدير عام القوة متع
2:21 م, الخميس, 13 يوليو 17 2:21 م, الخميس, 13 يوليو 17

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بدور إبراهيم

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، ديفيد ساترفيلد مدير عام القوة متعددة الجنسيات والوفد المرافق له .

تناول اللقـاء سبل التنسيق لتفيذ مهام القوة متعددة الجنسيات، ومجالات التعاون المشترك مع القوات المسلحة .

وأشاد رئيس الأركان، بدور مدير عام القوة متعددة الجنسيات خلال فترة عمله بالقوة، والتى قاربت على الانتهاء ، مؤكداً على الدور المهم الذى تقوم به القوة، وما تتمتع به من احترافية فى الأداء مكنتها من تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل بنجاح  خلال الفترة الماضية .

ووجه مدير عام القوة متعددة الجنسيات الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة، على الدور المهم الذى تقوم به لتذليل  جميع المصاعب التى تواجه عمل القوة، والسعى الدائم لدعم مهامها ، متمنياً لمصر مزيداً من التقدم والاستقرار، باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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