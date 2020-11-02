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رئيس الأرجنتين: سنحصل في ديسمبر ويناير على 25 مليون جرعة من لقاح كورونا

تمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس الماضي.
المال - خاص 1:18 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 1:18 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أن بلاده ستتلقى 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك V” ضد وباء كورونا .

وبحسب سبوتنيك، قال رئيس الأرجنتين: “سيتم تزويدنا بعشرة ملايين جرعة في ديسمبر المقبل، وفي أوائل يناير، كما قيل لي، يمكن أن نتلقى 15 مليون جرعة أخرى”.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، إن جرعات لقاح “سبوتنيك V” التي سيتم توريدها للأرجنتين، سيتم إنتاجها من قبل شركاء صندوق الاستثمار في الهند وكوريا الجنوبية والصين وبعض الدول الأخرى.

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وقال ديميترييف في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين إن “لقاح سبوتنيك V للأرجنتين سينتجه شركاء صندوق لاستثمار الروسي المباشر في الهند وكوريا والصين وعدد من الدول الأخرى التي تعمل على إنتاج اللقاح الروسي”.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس الماضي.

وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو “سبوتنيك V” ويطوره مركز “غامالي” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم “إيبي فاك كورونا” ويعمل عليه مركز “فيكتور” الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجي، بحسب سبوتنيك.

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بقلم المال - خاص

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