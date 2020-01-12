نقل وملاحة

رئيس اقتصادية قناة السويس: 6 مشروعات نخطط لتنفيذها الفترة المقبلة

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية يعد مشروعا ضخما ، لافتا إلى أن هناك مناقشات تجرى حاليا فيما يتعلق بمشروعات مصانع السخن
سمر السيد 12:14 م, الأحد, 12 يناير 20 12:14 م, الأحد, 12 يناير 20

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قال المهندس يحيى زكى ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن هناك 6 مشروعات تخطط الهيئة تنفيذها فى الفترة المقبلة .

وأوضح فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، أن أبرز هذه المشروعات يتمثل فى المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية بأبوزنيمة و محطة البتروكيماويات بالعين السخنة ومصانع السخنة المتخصصة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية يعد مشروعا ضخما ، لافتا إلى أن هناك مناقشات تجرى حاليا فيما يتعلق بمشروعات مصانع السخنة المتخصصة وستنتهى قريبا.

ونوه بأن الهيئة ساعدت فى الدراسة الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية بأبوزنيمة .

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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