رئيس اقتصادية قناة السويس: 6 مشروعات نخطط لتنفيذها الفترة المقبلة

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية يعد مشروعا ضخما ، لافتا إلى أن هناك مناقشات تجرى حاليا فيما يتعلق بمشروعات مصانع السخن

قال المهندس يحيى زكى ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن هناك 6 مشروعات تخطط الهيئة تنفيذها فى الفترة المقبلة .

وأوضح فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، أن أبرز هذه المشروعات يتمثل فى المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية بأبوزنيمة و محطة البتروكيماويات بالعين السخنة ومصانع السخنة المتخصصة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية يعد مشروعا ضخما ، لافتا إلى أن هناك مناقشات تجرى حاليا فيما يتعلق بمشروعات مصانع السخنة المتخصصة وستنتهى قريبا.

ونوه بأن الهيئة ساعدت فى الدراسة الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية بأبوزنيمة .