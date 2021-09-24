استثمار

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسئولي موانئ دبي العالمية بالسخنة وممثلي الجمارك

بعد حل أزمة تكدس الحاويات
نادية سلام 1:29 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 1:29 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إدارة ميناء السخنة عملت على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة تكدس الساحات بالحاويات والعمل على وجود مواقع إضافية لاستقبال الحاويات بهذا الكم الإضافي، والذي كان نتيجة استقبال الميناء لكثير من الخطوط الملاحية العالمية من شرق آسيا، والتي فضلت التواجد بميناء السخنة كوجهتها الواعدة، مقارنة بمثيلتها المطلة على البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقائه مسئولي شركة موانئ دبي العالمية- بالسخنة لمناقشة آخِر مستجدّات الأعمال داخل الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية، ومتابعة إجراءات تيسير الأعمال وحلّ أزمة تكدس الحاويات التي شهدها الميناء مؤخرًا، وكذلك الوقوف على استعدادات تشغيل الرصيف الثاني رسميًّا خلال الشهور المقبلة.

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في هذا السياق قال المهندس يحيى زكي إن ميناء السخنة حقق زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات، خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021 بنسبة 39%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،

كما حقق الميناء زيادة بنسبة 23% على العام السابق فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات، وشهد الميناء زيادة بنسبة 25% على الفترة المقابلة من العام السابق لإجمالي حركة التداول داخل الميناء.

وأشار زكي إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مؤشر صفر في التأخير أو التكدس داخل الساحات أمس الأول، حيث يشهد، غدًا السبت، الكشف على الحاويات أولًا بأول دون وجود أي تكدس، مما يعني التزام الميناء بالحفاظ على العملاء وزيادة الكوادر العاملة مع وجود مُعدات وأجهزة إضافية للعمل، فضلًا عن تحديث الأنظمة المتبَعة لإنهاء الإجراءات وسرعة تسليم الحاويات بعد الكشف عليها.

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على جانب آخر التقى المهندس يحيى زكي مسئولي الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعاونة بالميناء، حيث أعرب عن تقديره لمجهوداتهم،

موضحًا أن الإجراءات التي تتم بالسخنة تنعكس على مؤشرات التداول التي تحققها الميناء، والتي من شأنها أن تنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل عام،

مشيرًا إلى زيادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية في موانئ المنطقة لما تتمتع به من تكامل في المنظومة الخاصة بالإدارة داخل كل ميناء، وكذلك موقع تلك الموانئ المميز، مقارنةً بمثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط.

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كما أكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن موانئ المنطقة تتكامل معًا ولا منافسة بينها؛ لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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