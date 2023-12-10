رئيس اقتصادية قناة السويس يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصوته في “الانتخابات الرئاسية 2024″، إيمانًا بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري الوطني، وذلك باللجنة المنعقدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي.

وأعرب عن تقديره للحس الوطني من جانب العاملين بالوزارات والهيئات داخل الحي الحكومي الذين حرصوا على الاصطفاف أمام اللجنة لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب، مؤكدًا ما يعكسه ذلك المشهد الرائع من صدىً دوليٍّ لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية، مثمنًا دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية القائمة على ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية.