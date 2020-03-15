رئيس اقتصادية قناة السويس يتابع آثار السيول بـ«السخنة»

قام المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية اليوم للمنطقة الصناعية في العين السخنة والطرق حولها لتفقد آثار السيول الكبيرة التي اجتاحت المنطقة، ومتابعة الأعمال التي تتم من شفط وسحب المياه.

وقد رافقه خلال الجولة اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي والمهندس عمرو البطريق رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية (سيدك) واحدة من كبار المطورين الصناعيين بالمنطقة.

وتابع المهندس يحيى زكي الاستعدادات التي قامت بها المنطقة في العين السخنة، خاصة المنطقة الصناعية وما حولها مما يتبع النطاق الجغرافي للهيئة العامة، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول التي اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين. جوله تفقدية بالسخنة

وقال زكي إنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة المنطقة بعد السيول التي شهدتها العين السخنة، يتم حاليا التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والجهات المعنية والمطورين الصناعيين على آليات إزالة هذه الآثار التي أضرت بالطرق في العين السخنة، خاصة تلك المؤدية للمنطقة الاقتصادية، نظرا لطبيعة الموقع الذي يتأثر دوما بموجة السيول كل عام.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت برفع حالات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، داخل القطاع الجنوبي في العين السخنة بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين وإقامة غرفة عمليات داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات ومتابعة حالة الطقس و التأكيد على سلامة وعمل مخرات السيول.