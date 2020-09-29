رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث موقف الاستثمار مع مطوري المنطقة بالعين السخنة

في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدفها المنطقة لبحث أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة والتعرف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات من أجل دعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم

أكد المهندس يحيى ذكي رئيس اقتصادية قناة السويس، أن الخطة الخمسية 2025 للمنطقة الاقتصادية تستهدف منح حوافز محددة لكل قطاع تمكنه من جذب رؤوس الأموال وزيادة فرص وتحفيز الاستثمار وذلك بهدف الوصول بالمنطقة ضمن مصاف المناطق العالمية. ذكي يجتمع بمطوري المنطقه الاقتصاديه

جاءت تصريحات زكي أثناء لقائه اليوم ببعض مطوري المنطقة بالعين السخنة في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدفها المنطقة لبحث أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة والتعرف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات من أجل دعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين، بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي وفعال.

ونوه يحيى زكى إلى أنه ستتوالى الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري وسيتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.

المستشارون قاموا بواجبهم

ذكي يكرم مستشاري الهيءه

وفى سياق متصل كرم المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، عدداً من المستشارين والمساعدين من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالات الإدارة العامة وإدارة الموانئ وتكنولوجيا المعلومات، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود مثمرة في أداء واجباتهم الوظيفية ومهامهم الاستشارية.

جاء ذلك خلال احتفالية هي الأولى من نوعها أقيمت في مقر الهيئة بالعين السخنة بحضور نواب رئيس الهيئة وجميع القيادات والعاملين بالمنطقة، حيث تم توزيع دروع وشهادات التقدير للمكرمين على جهودهم وعطائهم خلال فترة عملهم بالهيئة.