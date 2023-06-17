رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مجموعة «أداني الهندية» التعاون في قطاع الموانئ

استقبل

صباح اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، المدير التنفيذي لمجموعة أداني الهندية سوديبتا بهاتشاريا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والموانئ.

وتأتي هذه الزيارة رغبة من الشركة واهتمامها بالتوسع لنشاطها خارج الهند عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجوتام أداني رئيس مجلس إدارة المجموعة، خلال زيارته العاصمة الهندية نيودلهي في يناير الماضي، أول العام الجاري، حيث تعد المجموعة واحدة من الشركات العالمية العملاقة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المنطقة الاقتصادية بهذه الزيارة معرباً عن سعادته باهتمام الشركة ورغبتها في التوسع بأنشطتها خارج الهند واختيار المنطقة الاقتصادية لتكون منصة الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات، مشيراً إلى قيام المنطقة الاقتصادية بجولة ترويجية في دولة الهند تبدأ من الغد، لعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الهندية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء عرض جمال الدين أهم المزايا والحوافز التي تتمتع بها المنطقة مرتكزاً على الصناعات المستهدف توطينها ودعم الحكومة المصرية لها بإصدار حوافز استثمارية لهذه الصناعات والتي من شأنها مواكبة التغيرات العالمية الحالية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة، مؤكداً على الدفع بتعزيز التعاون بين شركة أداني والمنطقة الاقتصادية، حيث تطمح المنطقة في تنفيذ منطقة صناعية هندية على غرار المناطق الصناعية الأخرى لبعض الدول داخل المنطقة الاقتصادية، وخارج حدود بلادها، منوهاً إلى المشروعات الهندية بمنطقة السخنة متمثلة في فليكس لصناعات البولي إيثيلين وأبادوس المتخصصة في صناعات المستحضرات.

وقد تطرق عرض رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أبرز ملامح استراتيجية المنطقة في توطين صناعات الوقود الأخضر وكذلك الصناعات المغذية لها من صناعات ألواح شمسية وزجاجات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها التي تساهم في دفع مشروعات الهيدروجين الأخضر، معلناً عن إطلاق خدمة تموين السفن لأول مرة بالمنطقة بوقود الايميثانول الأخضر، أوائل سبتمبر المقبل لتحقيق التنمية المنشودة في هذا القطاع ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمجموعة أداني على اهتمام ورغبة الشركة بالتعاون وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية في قطاع اللوجستيات والموانئ، وكذلك صناعات الألواح الشمسية والصناعات التكميلية لمشروعات الوقود الأخضر، مشيراً إلى أهمية موقع المنطقة الاقتصادية جغرافياً والذي تراه المجموعة بمثابة مركز اقتصادي في قلب العالم يتيح لها الوصول الأسهل للأسواق الأوروبية والإفريقية، مما يساهم في توسع أنشطة المجموعة خارج الهند والدول الآسيوية.

وأوضح أن المجموعة تولي اهتماماً كييراً بمشروعات الوقود الأخضر، وإنتاج طاقة خضراء رخيصة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لاسيما في دولة الهند وتوفير هيدروجين أخضر حول العالم بأقل تكلفة، بالإضافة إلى المواد الأولية والصناعات المغذية لهذا القطاع التي تعتزم المجموعة المشاركة فيها، لافتاً إلى أهداف مجموعة أداني في إنتاج 45 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وعقب اللقاء اصطحب رئيس المنطقة ممثل أداني الهندية في جولة تفقدية لميناء السخنة الذي يشهد أعمال تطوير ضخمة تظهر ثمارها نهاية العام الجاري والتي تأتي ضمن أعمالها أرصفة الصب السائل التي تستقبل فيما بعد مشروعات الهيدروجين الأخضر.

الجدير بالذكر أن مجموعة أداني الهندية العالمية تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة خاصة البنية التحتية، والموانئ واللوجستيات، والرائدة في قطاع الطاقة المتجددة.