رئيس اقتصادية قناة السويس : ننظم مؤتمرا 7 مارس المقبل بحضور الرئيس السيسي

قال المهندس يحيى زكي ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن الهيئة ستنظم مؤتمرا اقتصاديا في 7 مارس المقبل في مدينة الجلالة، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف زكي، رئيس اقتصادية قناة السويس ، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، أن الهيئة ستعلن عن المؤتمر الأسبوع المقبل، مشيرا إليّ أنها ستنظم في يوم 6 مارس المقبل جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كان السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، قد صرح ل”المال” سابقا، أن الاتحاد على استعداد للمشاركة فى تمويل ودعم مؤتمر قناة السويس للاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات إلى المنطقة من خلال عرض الإصلاحات التى تم تنفيذها، وكذلك فرص الاستثمار فى عدد من المجالات.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس ، أن هناك 7 مشروعات تخطط الهيئة تنفيذها في الفترة المقبلة.

وأوضح في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأحد ، أن أبرز هذه المشروعات يتمثل في المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية بأبوزنيمة و محطة البتروكيماويات بالعين السخنة ومصانع السخنة المتخصصة.

وأشار أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية يعد مشروع ضخم ، لافتا إليّ ان هناك مناقشات تجري حاليا فيما يتعلق بمشروعات مصانع السخنة المتخصصة وستنتهي قريبا .

وأشار أن الهيئة ساعدت في الدراسة الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية بأبوزنيمة.