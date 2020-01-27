استثمار

رئيس اقتصادية قناة السويس: نتمنى ألا يؤثر كورونا على مؤتمرنا العالمي

الصين كانت في مقدمة الدول المستثمرة
أحمد عاشور 10:30 م, الأثنين, 27 يناير 20 10:30 م, الأثنين, 27 يناير 20

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قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس “أتمنى ألا يؤثر فيروس كورونا على مؤتمر الهيئة العالمي، مارس المقبل”.

جاء ذلك ردًّا على ” المال” حول تداعيات فيروس كورونا على مؤتمر الهيئة الاقتصادية المقرر عقده يومي 7 و8 مارس المقبل. وقال “إن شاء الله لن يتم تأجيل المؤتمر، وتتحسن الأوضاع في الصين”.

وتعتبر الصين من أولى الدول المستثمرة في المنطقة الاقتصادية ممثلة في استثمارات شركة تيدا بمنطقة العين السخنة، حيث تقوم بتطوير نحو 6 كيلومترات مربعة.

وفي العام الماضي وقّعت الهيئة الاقتصادية مذكرات تفاهم مع شركات صينية بأكثر من مليار دولار، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتُواجه الصين اختبارًا صعبًا يتمثل في محاولة احتواء فيروس كورونا الذى تسبَّب في قتل أكثر من 80 شخصًا، وإصابة ما يزيد على 3 آلاف مواطن.

كان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، قد استقبل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث ترتيبات مؤتمرها الذي سينعقد في مدينة الجلالة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المؤتمر، وفقًا لتصريحات يحيى زكي، إلى الترويج لفرص الاستثمار بالهيئة الاقتصادية وعرضها رؤيتها المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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